Иранская легкоатлетка надеется попасть на Олимпийские игры в Токио

Фасихи в интервью ИРНА в среду, заявила, что главное ее желание — попасть на соревнования в беге на 100 метров у женщин на Олимпийских играх 2020, которые пройдут в Токио.

Напомним, что 19 января в финальном забеге иранка показала результат 7,29 секунды. Таким образом Фасихи улучшила свой собственный рекорд, причем сразу на три сотых – 7,32.

Легкоатлетка из Ирана с октября 2019 года выступает в Сербии за клуб Партизан (Белград).

Стоит отметить, что в 2018 году Фасихи завоевала бронзовую медаль Чемпионата Азии, а в 2013 году — серебро чемпионата Западной Азии.

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