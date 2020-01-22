Будет написана энциклопедия культурных обменов между Ираном и Венгрией

«Историческая связь между Ираном и Венгрией не должным образом объяснена и исследована по ряду причин, однако необходимо знать, что существует давние отношения между двумя странами», - сказал Саркози на специализированной конференции по венгерским именам в иранских ресурсах.

«В эти годы я пытался привезти других венгров в Иран и познакомить их с этой богатой культурой, в дополнение к изучению иранской культуры и цивилизации и связи между Ираном и Венгрией», - указал он.

«В следующие три года я попытаюсь написать энциклопедию отношений между Ираном и Венгрией, которая станет источником будущих исследований между двумя странами», - отметил он.

«Были предприняты первые шаги для обмена знаниями и документами между двумя центрами, однако я надеюсь, что в ближайшие три года это сотрудничество будет расширяться и станет большим достижением в будущем», - заключил он.

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