22 янв. 2020 г., 13:45
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News Code: 83644157
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В стране произведена наноиранская краска для защиты от электромагнитных волн

В стране произведена наноиранская краска для защиты от электромагнитных волн

Тегеран, 22 января, ИРНА – Иранская нанотехнологическая компания разработала краску, содержащую наночастицы, которая защищает от электромагнитных волн, и подходит для использования в таких местах, как помещения больниц или электростанции, и может защитить людей или оборудование в этих местах от электромагнитных волн.

Компания «Текноложи Хае Бартар Фарма» успешно создала защитное покрытие от электромагнитных волн, которое можно наносить на стены, потолки и полы жилых зданий или помещений, имеющих чувствительные электрические, электронные и телекоммуникационные приборы.

Эта окраска на водной основе содержит наночастицы с защитой от электромагнитных волн в диапазоне частот 8-12 ГГц. Использование наночастиц этого цвета уменьшает передачу электромагнитных волн, которые могут быть вредными для биологической активности человеческого организма, а также для среды с чувствительным электрическим, электронным и телекоммуникационным оборудованием.

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