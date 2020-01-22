В Иране произведена нано-краска для защиты от электромагнитных волн

Компания «Текноложи Хае Бартар Фарма» успешно создала защитное покрытие от электромагнитных волн, которое можно наносить на стены, потолки и полы жилых зданий или помещений, имеющих чувствительные электрические, электронные и телекоммуникационные приборы.

Эта краска на водной основе содержит нано-частицы с защитой от электромагнитных волн в диапазоне частот 8-12 ГГц. Использование нано-частиц этого цвета уменьшает передачу электромагнитных волн, которые могут быть вредными для биологической активности человеческого организма, а также для среды с чувствительным электрическим, электронным и телекоммуникационным оборудованием.

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