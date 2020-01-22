22 янв. 2020 г., 13:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83644149
0 Persons

В Баку пройдёт художественно-литературный конкурс в честь генерала Сулеймани

В Баку пройдёт художественно-литературный конкурс в честь генерала Сулеймани

Баку, 22 января, ИРНА - В связи с гибелью генерала Касима Сулеймани, командующего силами Кодс, в посольстве Исламской Республики Иран в Баку состоится мемориальный конкурс поэзии, музыки, статей, картин и видео-клипов.

Согласно объявлению, в культурное представительство Ирана в Баку будет представлено значительное количество художественных и литературных произведений на тему храбрости и справедливости этого великого генерала Движения Сопротивления. На церемонии, которая состоится в доме культуры Ирана, будут вручены призы победителям.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
8 + 4 =