В Баку пройдёт художественно-литературный конкурс в честь генерала Сулеймани

Согласно объявлению, в культурное представительство Ирана в Баку будет представлено значительное количество художественных и литературных произведений на тему храбрости и справедливости этого великого генерала Движения Сопротивления. На церемонии, которая состоится в доме культуры Ирана, будут вручены призы победителям.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472