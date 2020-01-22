В Баку пройдет художественно-литературный конкурс в честь генерала Сулеймани

Согласно объявлению, значительное количество художественных и литературных произведений о храбрости этого великого генерала сопротивления и справедливости было представлено в культурное представительство страны в Баку. На церемонии, состоявшейся в доме культуры Ирана, будут вручены различные подборки и призы победителям.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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