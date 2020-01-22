22 янв. 2020 г., 13:43
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News Code: 83644149
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В Баку пройдет художественно-литературный конкурс в честь генерала Сулеймани

В Баку пройдет художественно-литературный конкурс в честь генерала Сулеймани

Баку, 22 января, ИРНА - По случаю убийства генерала Касима Сулеймани, командующего Силами Кодс Ирана, в посольстве Исламской Республики Иран в Баку состоится мемориал и конкурс поэзии, музыки, статей, картин и клипов.

Согласно объявлению, значительное количество художественных и литературных произведений о храбрости этого великого генерала сопротивления и справедливости было представлено в культурное представительство страны в Баку. На церемонии, состоявшейся в доме культуры Ирана, будут вручены различные подборки и призы победителям.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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