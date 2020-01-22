22 янв. 2020 г., 13:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83644145
0 Persons

Tags

Иран готов участвовать в восстановлении школ в Сирии

Иран готов участвовать в восстановлении школ в Сирии

Тегеран, 22 января, ИРНА – Двустороннее сотрудничество между Ираном и Сирией в области образования способствует формированию совместной культуры двух народов, поэтому Иран готов принять участие в восстановлении школ в Сирии. Об этом заявил министр образования Ирана Мохсен Хаджи Мирзаи.

Иранский министр по прибытии в аэропорту Дамаск заявил о готовности к восстановлению образовательных институтов в стране, которые разрушили террористами ДАИШ (ИГИЛ).
По его словам, Иран и Сирия могут взаимодействовать в областях производства учебного контента и подготовки учителей.
Хаджи Мирзаи во вторник прибыл с трехдневным визитом в Дамаск. Замминистра образования Сирии и посол ИРИ в Дамаске его приветствовали.
Встреча с министром образования Имадом аль-Азабом, премьер-министром Имадом Хамисом, спикером парламента Хамудом ас-Сабагом и министром высшего образования Бассамом Ибрагимом включены в повестку дня иранского министра.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Tags

Your Comment

You are replying to: .
6 + 8 =