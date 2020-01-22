Иран готов участвовать в восстановлении школ в Сирии

Иранский министр по прибытии в аэропорту Дамаск заявил о готовности к восстановлению образовательных институтов в стране, которые разрушили террористами ДАИШ (ИГИЛ).

По его словам, Иран и Сирия могут взаимодействовать в областях производства учебного контента и подготовки учителей.

Хаджи Мирзаи во вторник прибыл с трехдневным визитом в Дамаск. Замминистра образования Сирии и посол ИРИ в Дамаске его приветствовали.

Встреча с министром образования Имадом аль-Азабом, премьер-министром Имадом Хамисом, спикером парламента Хамудом ас-Сабагом и министром высшего образования Бассамом Ибрагимом включены в повестку дня иранского министра.

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