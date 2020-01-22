Зариф: европейцы «повесили аппетит» Трампа, продав свое достоинство

«Я прошу прощения за то, что заявил «я же сказал это». Когда три европейские страны продали остаток ядерной сделки на прошлой неделе с целью избежать тарифов Трампа, я предупредил, что это только «повысит его аппетит», - написал он в Twitter.

«Европа столкнулась с еще одной тарифной угрозой с момента продажи своего достоинства и утраты морального и правового положения. Европе лучше использовать свой авторитет», - указал он.

Президент США Дональд Трамп предупредил европейские страны вчера на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, что тарифы на импорт автомобилей из Европы в США были бы хорошим вариантом, если бы не было достигнуто соглашение с европейцами.

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