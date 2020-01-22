22 янв. 2020 г., 13:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83644144
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Зариф: европейцы «вызвали аппетит» Трампа, продав своё достоинство

Зариф: европейцы «вызвали аппетит» Трампа, продав своё достоинство

Тегеран, 22 января, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал подход европейских стран к ядерной сделке и посоветовал им сохранить авторитет, а не продавать своё достоинство Соединённым Штатам.

«Я прошу прощения за то, что заявил: «Я же говорил об этом». Когда три европейские страны продали остаток ядерной сделки на прошлой неделе с целью избежать тарифов Трампа, я предупреждал, что от это у него только «разыграется аппетит», - написал он в Twitter.

«Европа столкнулась с ещё одной тарифной угрозой с момента продажи своего достоинства и утраты морального и правового статуса. Европе лучше использовать свой авторитет», - указал он.

Президент США Дональд Трамп предупредил европейские страны вчера на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, что тарифы на импорт автомобилей из Европы в США были бы хорошим вариантом, если бы не было достигнуто соглашение с европейцами.

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