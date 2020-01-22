В Иране нет случаев заболевания китайским коронавирусом

Коронавирусы — семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов вирусов, объединённых в 2 подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.

«В последние недели от вспышки коронавируса пострадало несколько человек (около 440 человек), и около 9 умерли в Китае из-за ухудшения дыхательной недостаточности», - отметил он.

«Теперь, когда прямые рейсы из Ирана в Китай выполняются через аэропорт имени имама Хомейни, в аэропорту размещена пограничная группа Тегеранского университета медицинских наук, которая активно наблюдает за прибывающими из Китая в Ирана», - добавил он.

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