В Иране убили командира народного ополчения "Басидж"

Губернатор Шадегана Саид Хаджиан в интервью ИРНА отметил, что двое террористов убили командира утром у своего дома.

По его словам, расследование инцидента проходится. Пока ни одна группа не приняла ответственность за убийство командира иранского народного ополчения "Басидж".

Модждами занимал пост главы "Басидж" округа Дарховин в районе Шадеган. Он также был одним из товарищей генерала Гасема Сулеймани, который 3 января был убит при ракетном обстреле близ международного аэропорта Багдада.

Шадеган расположен в 70 км от города Абадан на юго-западе Ирана.

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