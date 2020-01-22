Европа показала себя неспособной, сделав заявление о разрешении споров по ядерной сделке

После постоянного давления Трампа министры трех европейских стран, Великобритании, Германии и Франции, являющихся членами ядерной сделки, на прошлой неделе опубликовали заявление о запуске механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) для разрешения споров.

14 января Франция, Великобритания и ФРГ объявили о запуске механизма разрешения споров по СВПД из-за отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках соглашения.

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