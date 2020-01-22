22 янв. 2020 г., 10:46
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МИД ИРИ прокомментировал выход Ирана из ДНЯО

МИД ИРИ прокомментировал выход Ирана из ДНЯО

Тегеран, 22 января, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави во вторник прокомментировал заявления иранского министра иностранных дел о выходе из ДНЯО.

Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Европа направит досье Ирана в Совет Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"То, что сказал Мохаммад Джавад Зариф в парламенте было частью положений письма президента Ирана Хасана Рухани лидерам стран "Пятерки" от 8 мае 2019 года", заявил Мусави.
8 мая 2019 года президент Исламской Республики Хасан Рухани направил лидерам стран-участниц СВПД письма, в тексте которых объявил о том, что несмотря на сдержанность Ирана другие стороны сделки не выполнили свои обязательства, и поэтому Тегерану пришлось сократить свои обязательства.
"Президент Ирана в своем письме  пояснил, что в случае отправки ядерного досье Ирана в Совет безопасности и восстановления санкций, Исламская Республика Иран выйдет из ДНЯО", отметил пресс-секретарь МИД ИРИ.
Зариф в понедельник отметил, что Иран запустил механизм разрешения споров по СВПД в мае 2018 года после выхода США из СВПД.

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