Глава МИД Венесуэлы назвал предательством убийство Сулеймани

"Генерал Сулеймани сыграл значительную роль в борьбе с терроризмом в регионе, поэтому его убийство американскими силами было предательством", сказал Арреаса во вторник на пресс-конференции в Тегеране.

Глава МИД Венесуэлы отметил, что в ходе переговоров с иранскими властями, он обсудил незаконные действия США, отметив, что убийство генерала Сулеймани был явным нарушением Устава ООН.

Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заинтересован в расширении отношений с Ираном по всем направлениям, в частности в культурной области.

"В ближайшие месяцы в Тегеране состоится 9-е заседание Совместной комиссии ирано-венесуэльского делового и экономического сотрудничества. Заседание совместной коммисии приведет к укреплению сотрудничества между двумя странами в сферах энергетики, пищевой промышленности, здравоохранения, медицины и медицинского оборудования", подчеркнул он.

Венесуэльский дипломат добавил, что 9 августа 2020 года Иран и Венесуэла отметят 70-летие установления дипломатических отношений. "Я считаю, что отношения между нашими странами в ближайшем будущем должны достичь самого высокого уровня за всю свою историю", заключил он.

Глава МИД Венесуэлы прибыл в воскресенье с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведел ряд встреч с официальными лиами Ирана.

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