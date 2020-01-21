21 янв. 2020 г., 17:54
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News Code: 83643126
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Ульянов: США забыли об обратной стороне политики максимального давления на Иран

Ульянов: США забыли об обратной стороне политики максимального давления на Иран

Тегеран, 21 января. ИРНА — Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук забыл об обратной стороне политики максимального давления на иранскую экономику. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук на днях приподнято поведал о разрушительных последствиях американской политики максимального давления для иранской экономики. Он забыл об обратной стороне этой политики — радикальном сокращении действующих ограничений на ядерную деятельность в Иране", написал Ульянов в своем Twitter.

Напомним, что 5 января Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. "Иран пятым этапом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана.

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