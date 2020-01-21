21 янв. 2020 г., 17:26
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News Code: 83643090
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Вечер иранского кино пройдет в Болгарии

Вечер иранского кино пройдет в Болгарии

Тегеран, 21 января. ИРНА — 24 января в Доме кино Софии пройдет вечер иранского кино. Об этом сообщает пресс-служба иранского посольства в Болгарии.

"Вечер иранского кино пройдет в пятницу, 24 января при содействии посольства Ирана в Болгарии и кинофестиваля Менар в Доме кино в Софии", сообщили в иранской дипмиссии.

В ходе мероприятия будет показан фильм иранского режиссера "Замок мечты" Резы Миркарими.

Напомним, что 14 января, в Софии в двенадцатый раз открылся кинофестиваль, посвященный Ближнему Востоку, Центральной Азии и Северной Африке «София МЕНАР». Во время кинофестиваля будут показаны пять иранских картин.

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