Вечер иранского кино пройдет в Болгарии

"Вечер иранского кино пройдет в пятницу, 24 января при содействии посольства Ирана в Болгарии и кинофестиваля Менар в Доме кино в Софии", сообщили в иранской дипмиссии.

В ходе мероприятия будет показан фильм иранского режиссера "Замок мечты" Резы Миркарими.

Напомним, что 14 января, в Софии в двенадцатый раз открылся кинофестиваль, посвященный Ближнему Востоку, Центральной Азии и Северной Африке «София МЕНАР». Во время кинофестиваля будут показаны пять иранских картин.

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