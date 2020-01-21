21 янв. 2020 г., 16:51
Journalist ID: 2177
News Code: 83643055
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Главы МИД Ирана и Омана обсудили стратегическое партнерство

Главы МИД Ирана и Омана обсудили стратегическое партнерство

Тегеран, 21 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава оманского МИД Юсеф бен Алави обсудили стратегическое партнерство двух стран, а также последние региональные и международные события.

"Министр иностранных дел Омана в рамках постоянных консультаций глав МИД Ирана и Омана прибыл в Тегеран с коротким визитом, где встретился с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом", сообщили на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.
"Стороны обсудили братское, стратегическое партнерство между двумя странами, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", говорится в сообщении МИД.

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