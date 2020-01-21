Россия поддерживает запрос Ирана на членство в ШОС

"Позиция России по членству Ирана в ШОС не изменилась, и российская сторона не выступала против членства страны в организации", сообщил Хакимов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", передает корреспондент ИРНА.

Он также сообщил, что участие в праздновании 75-летия Победы, которое состоится в Москве, подтвердили все лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества.

"Думаю, что все лидеры государств-членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае, они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, положительная", сказал он.

15 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает запрос Ирана на полноценное членство в ШОС. «В ШОС под одной крышей находятся бывшие советские республики, Индия, Китай, Пакистан. Иран имеет статус наблюдателя. Положительно смотрим на запрос Ирана на полноценное членство в организации, так же как и большинство членов», сказал Лавров на переговорах с генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым на полях ежегодной международной политологической конференции «Диалог Райсина».

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