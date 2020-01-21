21 янв. 2020 г., 15:10
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News Code: 83642900
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Яздани стал лучшим борцом вольного стиля мира в весовой категории 86 кг

Яздани стал лучшим борцом вольного стиля мира в весовой категории 86 кг

Тегеран, 21 января, ИРНА – Иранец Хасан Яздани стал лучшим борцом вольного стиля мира в весовой категории 86 кг по версии международной организации "Объединенный мир борьбы" (UWW).

Иранский борец Мохаммад Хоссейн Махдавиан в этом рейтинге занял 8-е место в весовой категории 97 кг, набрав 21 очков. Иранец Амирхоссейн Заре также занял 9-е место в весовой категории 125 кг, набрав 16 очков.
Заур Угуев (57 кг), Гаджимурад Рашидов (65 кг), Абдулрашид Садулаев (97 кг) из России и Гено Петриашвили (125 кг) из Грузии также заняли первое место в данном рейтинге.

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