Яздани стал лучшим борцом вольного стиля мира в весовой категории 86 кг

Иранский борец Мохаммад Хоссейн Махдавиан в этом рейтинге занял 8-е место в весовой категории 97 кг, набрав 21 очков. Иранец Амирхоссейн Заре также занял 9-е место в весовой категории 125 кг, набрав 16 очков.

Заур Угуев (57 кг), Гаджимурад Рашидов (65 кг), Абдулрашид Садулаев (97 кг) из России и Гено Петриашвили (125 кг) из Грузии также заняли первое место в данном рейтинге.

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