21 янв. 2020 г., 14:48
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News Code: 83642860
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Иран и Россия расширят сотрудничество в области Поисково-спасательных работ

Иран и Россия расширят сотрудничество в области Поисково-спасательных работ

Москва, 21 января, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали и Председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова встретились, чтобы обсудить вопросы развития сотрудничества в области управления и оказания помощи во время стихийных бедствий.

Казем Джалали и Раиса Лукутцова обсудили вопросы сотрудничества между Иранской организацией Красного Полумесяца и Российским Красным Крестом на встрече в посольстве Ирана в Москве.

На совещании были изучены обмен информацией и опытом по управлению стихийными бедствиями и оказанию помощи при стихийных бедствиях, совместным программам обучения для добровольцев, просвещению общественности, оказанию помощи в снижении рисков инфекционных заболеваний, проведению совместных двусторонних и региональных спасательных маневров, разработке комплексной программы сотрудничества, а также негуманное влияние санкций США на медикаменты и лечение.

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