Иран и Россия расширят сотрудничество в области Поисково-спасательных работ

Казем Джалали и Раиса Лукутцова обсудили вопросы сотрудничества между Иранской организацией Красного Полумесяца и Российским Красным Крестом на встрече в посольстве Ирана в Москве.

На совещании были изучены обмен информацией и опытом по управлению стихийными бедствиями и оказанию помощи при стихийных бедствиях, совместным программам обучения для добровольцев, просвещению общественности, оказанию помощи в снижении рисков инфекционных заболеваний, проведению совместных двусторонних и региональных спасательных маневров, разработке комплексной программы сотрудничества, а также негуманное влияние санкций США на медикаменты и лечение.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472