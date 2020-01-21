Сопротивление наций заставит США сожалеть о своих заговорах: Рухани

Хасан Рухани во вторник на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой, говоря о дружественных отношениях между двумя странами, заявил, что Исламская Республика Иран готова расширить свои отношения и сотрудничество с Венесуэлой как дружественной страной.

"Иран и Венесуэла могут расширять свои отношения и сотрудничество во всех сферах, в том числе в области шахт, энергетики, строительства электростанций и научно-технического сотрудничества, и мы готовы провести совместную комиссию по сотрудничеству в ближайшее время", - указал он.

"Ссылаясь на незаконные санкции США против иранского народа и его давление и заговор против правительства и наций Венесуэлы, Рухани назвал эти действия преступлением против человечества и подчеркнул: «Несомненно, независимые страны выдержали это давление и заговоры и, несомненно, окажутся на пути к победе. США сожалеют о своих заговорах", - отметил он.

"Исламская Республика Иран будет стоять рядом с правительством и народом Венесуэлы на различных международных аренах и на пути противодействия давлению США", - добавил Рухани.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арра Аса также на встрече, высоко оценив всесторонние отношения и поддержку Исламской Республики Иран в отношении Венесуэлы, призвал к расширению отношений и сотрудничества между Тегераном и Каракасом и созданию совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами в развитии торговли, экономики и сотрудничества в различных областях, включая энергетику, фармацевтику и инфраструктуру.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472