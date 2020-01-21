Из Ирана за рубеж экспортировано 2600 тонн овощной продукции

Из этого количества 1800 тонн пришлось на долю изюма, а такие продукты, как фисташки, горох, барбарис и рис заняли следующие места.

В число стран-импортёров сельхозпродукции из Ирана входят Канада, Польша, Япония, Нидерланды, Болгария, Казахстан, Чили, Катар, Германия, Россия, Австралия, Чехия, Ирак, Армения, Румыния, Италия и Туркменистан.

Провинция Казвин производит около пяти процентов сельскохозяйственной продукции страны.

Изюм и фисташки - самые важные сельскохозяйственные продукты провинции Казвин.

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