21 янв. 2020 г., 14:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83642773
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Новые послы Ирана в 13 странах встретились с президентом

Новые послы Ирана в 13 странах встретились с президентом

Тегеран, 21 января, ИРНА - Во время встречи с новыми послами в тринадцати странах президент Хасан Рухани подчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества и оказания помощи послами Исламской Республики Иран в укреплении деятелности частного сектора и торговли с другими странами.

Новые послы Исламской Республики Иран в Бельгии, Швеции, Норвегии, Дании, Беларуси, Армении, Сербии, Южной Африке, Нигерии, Кыргызстане, Шри-Ланке, Мавритании и Хорватии встретились с президентом во вторникперед отправкой в миссию.

Президент при этомподчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества и оказания помощи иранскими послами в активизации частного сектора и торговой деятельности с другими странами, а также в расширении культурного, научного и технического сотрудничества.

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