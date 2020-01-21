Новые послы Ирана в 13 странах встретились с президентом

Новые послы Исламской Республики Иран в Бельгии, Швеции, Норвегии, Дании, Беларуси, Армении, Сербии, Южной Африке, Нигерии, Кыргызстане, Шри-Ланке, Мавритании и Хорватии встретились с президентом во вторникперед отправкой в миссию.

Президент при этомподчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества и оказания помощи иранскими послами в активизации частного сектора и торговой деятельности с другими странами, а также в расширении культурного, научного и технического сотрудничества.

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