21 янв. 2020 г., 13:35
Journalist ID: 2390
News Code: 83642680
0 Persons

Tags

Кандидат в президенты США призвала остановить депортацию иранского студента

Кандидат в президенты США призвала остановить депортацию иранского студента

Тегеран, 21 января, ИРНА - Кандидат в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен призвала Погранично-таможенную службу США освободить иранского студента, задержанного в аэропорту Логан в ходе акций протеста.

Она также призвала остановить депортацию иранского студента из США.
Власти Белого дома говорят о поддержке иранского народа в то время, что они отменяют легальные визы ряда иранских студентов.
В начале января сотрудники таможенного и пограничного контроля США задержали более 60 иранцев на границе между штатом Вашингтон и Канадой на фоне роста напряженности между Ираном и США.
20 января защитники эмиграции собрались в международном аэропорту Логан в знак протеста против аннулирования визы 24-летнего иранского студента.
Элизабет Уоррен подверг критике антииранский акт администрации Дональда Трампа в Twitter.
"Иранский студент с действующей визой F1 вернулся в США, чтобы закончить свою учебу. Погранично-таможенная служба США арестовала его в ночь. Его депортация должна быть остановлена, и мы должны бороться с политикой ксенофобии администрации Трампа", написала она.
Ранее в сентябре 2019 года не допустили 12 иранских студентов в США в то время, когда у них были действующие визы.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
6 + 0 =