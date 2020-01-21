Кандидат в президенты США призвала остановить депортацию иранского студента

Она также призвала остановить депортацию иранского студента из США.

Власти Белого дома говорят о поддержке иранского народа в то время, что они отменяют легальные визы ряда иранских студентов.

В начале января сотрудники таможенного и пограничного контроля США задержали более 60 иранцев на границе между штатом Вашингтон и Канадой на фоне роста напряженности между Ираном и США.

20 января защитники эмиграции собрались в международном аэропорту Логан в знак протеста против аннулирования визы 24-летнего иранского студента.

Элизабет Уоррен подверг критике антииранский акт администрации Дональда Трампа в Twitter.

"Иранский студент с действующей визой F1 вернулся в США, чтобы закончить свою учебу. Погранично-таможенная служба США арестовала его в ночь. Его депортация должна быть остановлена, и мы должны бороться с политикой ксенофобии администрации Трампа", написала она.

Ранее в сентябре 2019 года не допустили 12 иранских студентов в США в то время, когда у них были действующие визы.