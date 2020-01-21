21 янв. 2020 г., 12:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83642532
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Южнокорейский борец: в Иране мне комфортно

Южнокорейский борец: в Иране мне комфортно

Боджнурд, 20 января, ИРНА - Южнокорейский борец, присутствовавший на Всемирном спортивном соревновании по борьбе пахлавани, сказал, что "в Иране существует хорошая безопасность и я чувствую себя как дома в стране".

"Соревнование и его возможности находятся на уровне крупного мирового турнира, и я должен поздравить иранских официальных лиц с этим", - отметил он.

"Это мероприятие имеет особые красоты с использованием родной культуры и будет отображать символы иранской цивилизации. Одной из причин, по которой я выбрал этот вид спорта были такие красоты", - добавил он.

"Сначала я приехал в Тегеран, а затем отправился в Боджнурд. Я не видел никаких проблем безопасности или опасностей на этом пути. Иран - это страна, где можно чувствовать себя спокойно, и я это чувствую", - продолжил он.

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