Южнокорейский борец: в Иране мне комфортно

"Соревнование и его возможности находятся на уровне крупного мирового турнира, и я должен поздравить иранских официальных лиц с этим", - отметил он.

"Это мероприятие имеет особые красоты с использованием родной культуры и будет отображать символы иранской цивилизации. Одной из причин, по которой я выбрал этот вид спорта были такие красоты", - добавил он.

"Сначала я приехал в Тегеран, а затем отправился в Боджнурд. Я не видел никаких проблем безопасности или опасностей на этом пути. Иран - это страна, где можно чувствовать себя спокойно, и я это чувствую", - продолжил он.

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