Иран: проведение матчей Кубка АФК вне Ирана - продолжение санкций против иранского общества

"Вчера вечером обсуждался вопрос о проведении матчей Кубка АФК вне Ирана. Это чисто политический вопрос, и расценивается как продолжение санкций против иранского общества", - отметил он.
"Футбол - это часть жизни Ирана, а отличные команды - это часть нашей страны", - добавил он.
В пятницу вечером Федерация футбола Ирана объявила, что АФК объявил в письме, что планирует провести матчи Кубка АФК в третьей стране, что вызвало огромный отклик со стороны футболистов.
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