21 янв. 2020 г., 11:20
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News Code: 83642316
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Иран: проведение матчей Кубка АФК вне Ирана - продолжение санкций против иранского общества

Иран: проведение матчей Кубка АФК вне Ирана - продолжение санкций против иранского общества

Тегеран, 21 января, ИРНА - Проведение матчей Кубка АФК вне Ирана - это то же самое, что санкции против иранского общества, - написал представитель правительства ИРИ Али Рабии.

"Вчера вечером обсуждался вопрос о проведении матчей Кубка АФК вне Ирана. Это чисто политический вопрос, и расценивается как продолжение санкций против иранского общества", - отметил он.

"Футбол - это часть жизни Ирана, а отличные команды - это часть нашей страны", - добавил он.

В пятницу вечером Федерация футбола Ирана объявила, что АФК объявил в письме, что планирует провести матчи Кубка АФК в третьей стране, что вызвало огромный отклик со стороны футболистов.

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