Иран: проведение матей Кубка АФК вне Ирана - еще продолжение санкций против иранского общества

"Вчера вечером обсуждался вопрос об непроведении матчей Кубка АФК вне Ирана. Это чисто политический вопрос, и считается продлением санкций против иранского общества", - отметил он.

"Футбол - это часть жизни Ирана, а отличные команды - это часть нашей страны", - добавил он.

В пятницу вечером Федерация футбола Ирана объявила, что АФК объявил в письме, что планирует провести матчи Кубка АФК в третьей стране, что вызвало огромный отклик со стороны футболистов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472