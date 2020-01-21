Зеленскому передали письмо от президента Ирана

Иранский министр на этой встрече заявил о необходимости отслеживать расследования крушения украинского самолета под Тегераном прозрачным образом.

Эслами, который в понедельник отправился в Киев для встречи с украинскими властями, отметил, что в ходе двухчасовой встречи с президентом Украины передано послание от Рухани.

По его словам, на этой встрече были обсуждены различные вопросы о ситуации вокруг инцидента и меры, которые были предприняты до сих пор и будут предприняты в дальнейшем.

"Украинские власти на этой встрече высоко оценили честное сотрудничество Ирана после инцидента, подчеркнув необходимость объявления окончательных результатов после расследования крушения украинского самолета", добавил он.

Эслами также заявил об отдельных встречах с министрами иностранных дел и инфраструктуры Украины для расширения двусторонних отношений.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Через три дня генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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