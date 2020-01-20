МИД РФ напомнил США, что ДНЯО не лишал Иран права на обогащение урана

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что СБ ООН, следуя некоему стандарту, принял резолюцию, запрещающую Ирану обогащать уран.

"Считаем необходимым отреагировать на заявление специального представителя США по Ирану Хука о существовании некоего "ооновского стандарта", запрещающего Исламской Республике Иран заниматься обогащением урана. К сожалению, подобное мифотворчество давно в порядке вещей в американских подходах к ядерному нераспространению. Откровенное манипулирование общеизвестными фактами, как ни печально, стало нормой для представителей одного из крупнейших государств, претендующего на авторитет в ядерном нераспространении. В данном случае мы имеем дело, по сути, с обвинением СБ ООН в принятии решений, противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в комментарии МИД РФ.

В российском дипведомстве напомнили, что договор закрепляет за всеми подписавшими его государствами право на освоение мирного атома. В статье IV ДНЯО прямо сказано, что "никакое положение настоящего Договора не следует трактовать как затрагивающее неотъемлемое право всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I и II настоящего Договора".

"Иными словами, ДНЯО не накладывает никаких ограничений на неядерные страны с точки зрения обогащения урана или развития иных стадий ядерного топливного цикла. Условие только одно: все работы должны быть направлены на мирные цели и находиться под контролем МАГАТЭ", - подчеркнули в МИД.

Касаясь ограничений на обогащение урана, которые были предусмотрены санкционными резолюциями СБ ООН в отношении Ирана, в МИД подчеркнули, что "цель навсегда лишить Тегеран законных прав по ДНЯО никогда не стояла".

"Все действовавшие до 2015 года международные ограничения, начиная с резолюции СБ ООН 1696 от 31 июля 2006 года, носили временный характер. Термин "запрет" не употреблялся в решениях Совета Безопасности. В резолюции СБ ООН 1696 и последующих резолюциях речь шла о приостановке. При этом действие вводившихся СБ ООН ограничений было обусловлено выполнением иранской стороной определённых требований, заключавшихся в прояснении имевшихся у МАГАТЭ на тот момент вопросов к Тегерану и всестороннем урегулировании вокруг иранской ядерной программы. Кульминацией этих усилий стало заключение СВПД, после чего все прежние резолюции СБ ООН прекратили своё действие", - отметили в российском дипведомстве.

США, прежде чем оспаривать право Ирана на обогащение урана, должны думать о своей репутации в области ядерного нераспространения, добавили в МИД.

"Вместо того, чтобы грезить о несуществующих "ооновских стандартах" по американским лекалам, коллегам в США стоило бы всерьёз озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение и незамедлительно обеспечить полное соблюдение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231", - говорится в комментарии МИД РФ.

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