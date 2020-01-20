Украина: Иран выполнил свои обязательства относительно крушения Boeing 737-800

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Тегеран выполнил все свои обязательства по прояснению вопросов, связанных с крушением украинского авиалайнера. Об этом он заявил во время встречи с министром дорог и городского развития Ирана, который передал послание президента Ирана Хасана Рухани своему украинскому коллеге.

Президент Украины при этом указал на сотрудничестве Ирана в допуске к работе 45 украинских специалистов, идентификаций тел украинских граждан и их возвращение на родину.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Через три дня генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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