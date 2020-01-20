МИД предупредил посла Великобритании о последствиях присутствия на незаконных собраниях

"Мы вызвали в МИД посла Великобритании. С ним очень жестоко обращались, после чего министерство иностранных дел выступил с заявлением... и подчеркнуло, что в случае повторения подобных шагов Иран не будет только вызвать посла", сказал Аракчи журналистам, комментируя участие британского посла в незаконном собрании возле Технологического университета имени Амира Кабира.

Иранский дипломат также подтвердил, что посол Великобритании вернется в Тегеран в ближайшее время.

Напомним, что в 12 января посол Великобритании в Иране был вызван в МИД из-за участия в несанкционированном митинге в Тегеране 11 января.

По данным иранского МИД, причиной задержания правоохранительными органами британского посла стало его участие в субботу в акции протеста студентов Тегеранского Технологического университета.

В связи с этим британский посол был вызван в МИД, где ему был выражен решительный протест за участие в незаконном собрании в Тегеране.

В МИД напомнили Мак-Эйру, что присутствие иностранного посла на незаконных собраниях ни коим образом не соответствует его обязанностями в качестве политического представителя другой страны.

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