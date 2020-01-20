20 янв. 2020 г., 21:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83641848
0 Persons

Пластиковые артефакты на 1.4 млрд. долларов были экспортированы из Ирана в прошлом году

Пластиковые артефакты на 1.4 млрд. долларов были экспортированы из Ирана в прошлом году

Тегеран, 20 января, ИРНА - Заместитель директора по промышленности министерства промышленности, рудников и торговли Мехди Садеги объявил об экспорте пластиковых артефактов в прошлом году почти до 590 тыс. тонн, заявив, что объем экспорта составил 1,4 млрд. долларов.

«Крайне важно инвестировать в промышленность пластмасс и полимеров инновационными способами в связи с новыми продуктами, основанных на исходном сырье», - сказал он.

«В настоящее время в стране производится более 50 млн. тонн продуктов нефтехимии, часть из которых экспортируется в виде сырья стоимостью 12 млрд. долларов», - указал он.

Иран занимает 61-е место в мире по мировым индексам инноваций среди 129 стран, а также по рейтингу иранского индекса инноваций среди стран со средним уровнем дохода, который включает 24 страны, есть 13-е и страна занимает 2-е место в рейтинге инноваций среди стран Южной и Центральной Азии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 11 =