20 янв. 2020 г., 21:18
Journalist ID: 2388
News Code: 83641848
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В прошлом году Иран экспортировал пластиковых товаров на 1,4 млрд. долларов

В прошлом году Иран экспортировал пластиковых товаров на 1,4 млрд. долларов

Тегеран, 20 января, ИРНА - Заместитель директора по промышленности министерства промышленности, рудников и торговли Мехди Садеги объявил об экспорте пластиковых артефактов в прошлом году почти до 590 тыс. тонн, заявив, что объем экспорта составил 1,4 млрд. долларов.

«Крайне важно инвестировать в индустрию пластмасс и полимеров инновационными способами в связи с новыми продуктами, основанными на исходном сырье», - сказал он.

«В настоящее время в стране производится более 50 млн. тонн продуктов нефтехимии, часть из которых экспортируется в виде сырья стоимостью 12 млрд. долларов», - указал он.

Иран занимает 61-е место в мире по мировым индексам инноваций среди 129 стран, а по рейтингу инноваций среди стран со средним уровнем дохода, который включает 24 страны, у Ирана 13-е место. Страна занимает также 2-е место в рейтинге инноваций среди стран Южной и Центральной Азии.

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