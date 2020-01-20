20 янв. 2020 г., 20:35
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News Code: 83641827
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Посольство Ирана в РФ объявило о сборе средств для пострадавших в наводнении в стране

Посольство Ирана в РФ объявило о сборе средств для пострадавших в наводнении в стране

Тегеран, 20 января. ИРНА — Посольство Ирана в Москве объявило о начале сбора средств, предназначенных для помощи пострадавшим в результате наводнения на юго-востоке страны в провинции Систан и Белуджистан. Об этом как передает ТАСС говорится в сообщении на официальном сайте диппредставительства.

"В связи с наводнением, произошедшим в провинции Систан и Белуджистан, посольство Исламской Республики Иран в России выражает сочувствие пострадавшим от этого стихийного бедствия и информирует о том, что лица, желающие оказать пострадавшим финансовую помощь, могут перевести свои денежные средства в рублях на счет или лично передать консульскому отделу", - отметили в посольстве.

Вызванное обильными осадками наводнение началось в провинции 10 января. В результате пострадало около 500 деревень и 14 городов, более 20 тыс. гражданских и государственных строений были повреждены или полностью разрушены.

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