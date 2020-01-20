На острове Киш открылась Международная энергетическая выставка KISH ENEX 2020

Тегеран, 20 января. ИРНА — Посольство Ирана в Москве объявило о начале сбора средств, предназначенных для помощи пострадавшим в результате наводнения на юго-востоке страны в провинции Систан и Белуджистан. Об этом как передает ТАСС говорится в сообщении на официальном сайте диппредставительства.