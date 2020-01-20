На острове Киш открылась Международная энергетическая выставка KISH ENEX 2020

Выставка KISH ENEX 2020 пройдет с 20 по 23 января в Иране, на острове Киш.
Участники выставки – более 140 национальных и зарубежных компаний из Китая, Италии, Японии, Великобритании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Южной Кореи.
Участники представляют различные отрасли электротехнической и электроэнергетической промышленности. В рамках выставки представлены следующие тематики: солнечная энергия, энергия ветра, атомная энергетика, энергия океана, водородная энергетика, геотермальная энергия, гидроэнергетика, гидроэлектростанции, возобновляемые источники биоэнергии и др.
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