20 янв. 2020 г., 20:27
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News Code: 83641820
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На острове Киш открылась Международная энергетическая выставка KISH ENEX 2020

На острове Киш открылась Международная энергетическая выставка KISH ENEX 2020

Тегеран, 20 января. ИРНА — На острове Кише на юге Ирана стартовала Международная выставка по энергетике INTERNATIONAL ENERGY EXHIBITION.

Выставка KISH ENEX 2020 пройдет с 20 по 23 января в Иране, на острове Киш.

Участники выставки – более 140 национальных и зарубежных компаний из Китая, Италии, Японии, Великобритании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Южной Кореи.

Участники представляют различные отрасли электротехнической и электроэнергетической промышленности. В рамках выставки представлены следующие тематики: солнечная энергия, энергия ветра, атомная энергетика, энергия океана, водородная энергетика, геотермальная энергия, гидроэнергетика, гидроэлектростанции, возобновляемые источники биоэнергии и др.

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