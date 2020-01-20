20 янв. 2020 г., 19:36
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News Code: 83641775
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В Иране производство стального слитка превысило 15,3 млн. тонн за 9 месяцев

В Иране производство стального слитка превысило 15,3 млн. тонн за 9 месяцев

Тегеран, 20 января, ИРНА – Согласно данным Организации развития и модернизации горнодобывающей промышленности Ирана (ИМИДРО) производство стального слитка составило 15 млн. 398 тыс. 370 тонн за первые 9 месяцев иранского 1398 года.

Исходя из данных, производство стального слитка в этом году выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство стального слитка в 2019 году за указанный период составил 13,6 млн. тонн.
В целом стоимость экспорта стальных слитков в качестве основного экспортного товара металлургического сектора составила в 2018 году 2 млрд. 238 млн. долларов США.

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