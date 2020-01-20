В Иране производство стального слитка превысило 15,3 млн. тонн за 9 месяцев

Исходя из данных, производство стального слитка в этом году выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство стального слитка в 2019 году за указанный период составил 13,6 млн. тонн.

В целом стоимость экспорта стальных слитков в качестве основного экспортного товара металлургического сектора составила в 2018 году 2 млрд. 238 млн. долларов США.