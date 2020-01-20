20 янв. 2020 г., 19:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83641774
0 Persons

В Госдуме призвали удержать Иран об выхода из ДНЯО

В Госдуме призвали удержать Иран об выхода из ДНЯО

Москва, 20 января. ИРНА — Выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может стать крайне деструктивным решением, необходимо удержать Тегеран от подобных шагов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Выход Ирана из ДНЯО стал бы крайне деструктивным решением. Международному сообществу следует предпринять максимум усилий, чтобы удержать Тегеран от подобных шагов. Но здесь нужно понимать, что ситуация с СВПД, на которую ссылается глава иранского МИД Зариф, во многом была спровоцирована действиями США и бездействием европейских партнеров по иранской сделке", - сказал Слуцкий РИА Новости.

В связи с этим глава думского комитета считает, что Западу стоило бы проявлять гибкость и не оказывать излишнего давления на Иран, угрожая дополнительным набором санкций.

"Все эти вопросы плотно переплелись в единый клубок, и необходимо теперь проявлять максимум терпения и политической воли, чтобы распутать его без вреда для общей мировой стабильности и безопасности", - заключил политик.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавада Зарифа сообщил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 12 =