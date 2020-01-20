20 янв. 2020 г., 19:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83641767
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Китай приветствует любые конструктивные меры по сохранению СВПД

Китай приветствует любые конструктивные меры по сохранению СВПД

Пекин, 20 января. ИРНА — Китай поддерживает любые усилия и инициативы, способствующие сохранению иранской ядерной сделки, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя предложение и. о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова провести встречу по СВПД на уровне политдиректоров всем оставшимся участникам соглашения, чтобы понять будущее сделки.

"СВПД является важным достижением международной дипломатии, опорой международного режима нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке", сказал официальный представитель китайского МИД.

"Сделка является важной частью миропорядка, основанного на международном праве, и она должна сохраняться и выполняться. Китай в нынешних обстоятельствах призывает к общей сдержанности", подчеркнул он.

Он отметил, что Пекин надеется, что стороны продолжат работу в совместной комиссии по СВПД, урегулируют разногласия путем диалога и консультаций, предпримут конкретные меры для восстановления баланса между правами и обязательствами, предусмотренными соглашением.

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