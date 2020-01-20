Китай приветствует любые конструктивные меры по сохранению СВПД

"СВПД является важным достижением международной дипломатии, опорой международного режима нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке", сказал официальный представитель китайского МИД.

"Сделка является важной частью миропорядка, основанного на международном праве, и она должна сохраняться и выполняться. Китай в нынешних обстоятельствах призывает к общей сдержанности", подчеркнул он.

Он отметил, что Пекин надеется, что стороны продолжат работу в совместной комиссии по СВПД, урегулируют разногласия путем диалога и консультаций, предпримут конкретные меры для восстановления баланса между правами и обязательствами, предусмотренными соглашением.

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