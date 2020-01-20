20 янв. 2020 г., 18:59
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News Code: 83641747
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Россия: евротройка под нажимом США перестала выполнять свои обязательства по СВПД

Россия: евротройка под нажимом США перестала выполнять свои обязательства по СВПД

Тегеран, 20 января. ИРНА — Европейская тройка (Великобритания, Франция и ФРГ) первым под давлением США перестала выполнять свои экономические обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Евротройка объясняет запуск Механизма разрешения споров обеспокоенностью сокращением Тегераном его обязательств по СВПД. Но европейцы первыми под нажимом США перестали выполнять свои экономические обязательства. В этих условиях сторонам стоило бы подумать о шагах навстречу друг другу", написал Ульянов в своем Facebook.

Напомним, что 14 января Франция, Великобритания и ФРГ объявили о запуске механизма разрешения споров по СВПД из-за отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках соглашения.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал решение европейской тройки о запуске механизма разрешения споров по СВПД слабым шагом, заявив, что Франция, Великобритания и ФРГ должны готовиться к последствиям этого шага.

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