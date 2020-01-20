Россия: евротройка под нажимом США перестала выполнять свои обязательства по СВПД

"Евротройка объясняет запуск Механизма разрешения споров обеспокоенностью сокращением Тегераном его обязательств по СВПД. Но европейцы первыми под нажимом США перестали выполнять свои экономические обязательства. В этих условиях сторонам стоило бы подумать о шагах навстречу друг другу", написал Ульянов в своем Facebook.

Напомним, что 14 января Франция, Великобритания и ФРГ объявили о запуске механизма разрешения споров по СВПД из-за отказа Ирана выполнять часть обязательств в рамках соглашения.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал решение европейской тройки о запуске механизма разрешения споров по СВПД слабым шагом, заявив, что Франция, Великобритания и ФРГ должны готовиться к последствиям этого шага.

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