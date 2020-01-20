Иранский писатель стал номинантом международной премии Х. К. Андерсена

Международный совет по детской книге объявил короткий список номинантов на премию имени Андерсена 2020 года, в который вошли пять авторов и шесть иллюстраторов. Иранский писатель Фархад Хасан-заде стал номинантом международной премии в области детской литературы имени Ханса Кристиана Андерсена.

Премия имени Андерсена это самая престижная награда в области детской литературы. Многие неофициально ее называют “Малой Нобелевской”. Вручается она раз в два года, очередное событие придется на 2020 год.

В 2020 году Конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) впервые примет Россия. Конгресс IBBY — 2020 пройдет в Москве с 5 по 7 сентября.

Международный совет по детской книге создан в Цюрихе (Швейцария) в 1953 году как международное сообщество деятелей литературы, книжной культуры детства и отрочества. У истоков создания организации стояла немецкая писательница, журналистка и общественный деятель Йелла Лепман (Jella Lepman).

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