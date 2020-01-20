Убийство генерала Сулеймани вдохновило движение сопротивления

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече в понедельник с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой в Тегеране.

"Во время встречи, Зариф назвал генерала Сулеймани видной фигурой движения сопротивления, мученическая смерть которого вдохновило сопротивление", говорится в заявлении иранского МИД.

Как следует из сообщения, собеседники также обсудили массовое участие иранского народа и народов других стран мира на церемониях прощания с генералом Сулеймани, осудив террористический акт правительства США.

Кроме того, главы МИД Ирана и Венесуэлы обсудили ситуацию вокруг сбитого украинского самолета рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также вопросам, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава МИД Венесуэлы прибыл в воскресенье с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц.

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