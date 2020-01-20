20 янв. 2020 г., 16:46
Journalist ID: 2177
News Code: 83641600
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В МИД РФ прокомментировали угрозы Ирана выйти из ДНЯО

В МИД РФ прокомментировали угрозы Ирана выйти из ДНЯО

Москва не считает правильным ставить под вопрос приверженность Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это не новая позиция иранской стороны. Они на разных уровнях в прошлом неоднократно обозначали такую опцию. Иранским коллегам хорошо известно, что мы не считаем правильным ставить под вопрос приверженность Ирана обязательствам по ДНЯО", - сказал Рябков.

"Мы говорим об этом открыто и считаем этот договор ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учётом тех тревожных процессов, которые в целом развиваются в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Надеемся, что до этого не дойдёт", - добавил он.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавада Зарифа сообщил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

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