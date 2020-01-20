20 янв. 2020 г., 16:38
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News Code: 83641593
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Мусави назвал причину отказа Зарифа от участия в ВЭФ

Мусави назвал причину отказа Зарифа от участия в ВЭФ

Тегеран, 20 января. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, так как организаторы форума самостоятельно внесли изменения в согласованные договоренности. Об этом сообщил официалньный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Глава МИД Зариф планировал посетить ВЭФ в этом году по официальному и личному приглашению от форума. К сожалению, односторонние изменения со стороны ВЭФ в согласованных договоренностях - возможно, нацеленные на достижение только одного результата - не позволили это. Упущенная возможность для диалога",
Ранее в понедельник Мусави на брифинге подтвердил, что глава внешнеполитического ведомства Ирана не поедет на форум.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

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