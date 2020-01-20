Мусави назвал причину отказа Зарифа от участия в ВЭФ

"Глава МИД Зариф планировал посетить ВЭФ в этом году по официальному и личному приглашению от форума. К сожалению, односторонние изменения со стороны ВЭФ в согласованных договоренностях - возможно, нацеленные на достижение только одного результата - не позволили это. Упущенная возможность для диалога",

Ранее в понедельник Мусави на брифинге подтвердил, что глава внешнеполитического ведомства Ирана не поедет на форум.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

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