США пытались свергнуть Исламскую Республику за последние 40 лет: Зариф

«Идея о свержении исламского истеблишмента – это реальность режима США, и мы также знаем об этом», заявил Зариф, выступая на иранском парламенте.

По его словам, существуют небольшие режимы в регионе, включая сионистский режим, которые полагают, что Иран слишком большой.

«Иран был великой страной на 7000 лет, и он будет такой же на другой 7000 лет», добавил Зариф.