20 янв. 2020 г., 16:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83641551
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США не раз пытались свергнуть Исламскую Республику за последние 40 лет: Зариф

США не раз пытались свергнуть Исламскую Республику за последние 40 лет: Зариф

Тегеран, 20 января, ИРНА – Соединённые Штаты за последние 40 лет не раз пытались свергнуть Исламскую Республику в Иране. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник.

«Идея о свержении исламского истеблишмента – это реальность режима США, и нам хорошо известно об этом», заявил Зариф, выступая в иранском парламенте.
По его словам, в регионе существуют малые режимы, включая сионистский режим, которые полагают, что Иран слишком большой.
«Иран был великой страной на протяжении 7000 лет, и он останется таким ещё 7000 лет», добавил Зариф.

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