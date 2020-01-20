20 янв. 2020 г., 14:36
Journalist ID: 2390
News Code: 83641337
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Сопротивление иранского народа возмутило США, заявил Лидер

Сопротивление иранского народа возмутило США, заявил Лидер

Тегеран, 20 января, ИРНА - Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в понедельник назвал причиной возмущения США имиджом сопротивления независимой системы против задиру.

Информация дополняется.

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