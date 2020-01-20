Сопротивление иранского народа возмутило США, заявил Лидер

Тегеран, 20 января, ИРНА - Иностранные студенты в иранских университетах считают, что США проводят политику создания нового Ближнего Востока как выжженной земли, но сопротивление является единственным секретом их поражения в регионе, как и это получилось после авиаатаки КСИР на базы США в Ираке.