Зариф: в случае отправки дела Ирана в Совет Безопасности, мы выйдем из ДНЯО

Как отметил Зариф, Исламская Республика Иран официально начала дискуссии о том, как разрешить споры в мае 2018, после того как Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки.

"В письме, написанном Могерини в ноябре 2018 года, мы подчеркнули, что Иран запустил и завершил механизм урегулирования споров, и поэтому нам неизбежно прекратить обязательств по ядерной программе", - указал он.

"После этого письма Исламская Республика Иран определила для Европейского союза семимесячный срок и начала сокращать свои обязательства в мае 2019 года, почти через два месяца после его вступления в силу", - отметил он.

"Если европейцы вернутся к своим обязательствам, Иран также перестанет сокращать свои обязательства по ядерной программе, но если европейцы продолжат политические игры, поэтому нет правовой основы и у нас есть много вариантов", - добавил он.

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