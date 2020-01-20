Сопротивление - ключ к провалу США в регионе: иностранные студенты в Иране

Прошло более двух недель с момента убийства генерала Касима Сулеймани, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Тем не менее, многие люди до сих пор говорят, что ждут месть от США и их вывод из региона.

Некоторые иностранные студенты, присутствующие в разных университетах Ирана, являются последователями пути генерала Сулеймани и заявляют, что продолжат его мышление в странах региона.

Мехди Шейх Исса, сирийский студент, аспирант философии Тегеранского университета, рассказал корреспонденту ИРНА о влиянии Сулеймани на фронт сопротивления. "Касим Сулеймани принадлежал не только Ирану, но и всем мусульманам в мире и тем, кто потерял свои сердца в погоне за свободой и освобождением от мировой власти", - сказал он.

Джафар Солтани, магистрант философии Тегеранского университета из Афганистана, также сказал: "генерал Сулеймани сыграл важную роль в области безопасности региона. Он много работал, чтобы уменьшить присутствие врага в регионе посредством политического и шиитского даилога и формирования фронта сопротивления и вернуть страны к единой цивилизации".

Гругум Сенегальский студент и аспирант ирановедческих исследований в университете Шахид Бехешти также рассказал, что "Сулеймани является международной фигурой и личностью, принадлежащей всем мусульманским борцам за свободу во всем мире".

Мелина из России, студентка факультета международных отношений в Тегеранском университете, также заявила, что "США считают, что они могут делать все в мире, в то время как все азиатские страны имеют право на независимость и они сами должны определить свою судьбу, потому что Ближний Восток - это сердце мира".

Виктор Даниев, еще один российский студент университета международных отношений Тегеранского университета, сказал, что "Соединенные Штаты нарушили все нормы международного права, и вполне логично, что Иран отреагировал на террористический акт США, выпустив ракету".