МИД сообщил о послании иранского президента украинской коллеге

"Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках парламентских взаимодействий Ирана и России посетит Тегеран с визитом на следующей неделе", заявил пресс-секретарь МИД Ирана сегодня на пресс-конференции.

Он также сообщил о возможном визите властей одной из соседних стран в Тегеран во вторник.

Говоря о запуске механизма разрешения споров по СВПД со стороны стран "евротройки", Мусави отметил: "Иран привержен Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, нам важно действия других сторон, от которых мы уже ничего не видели".

По его словам, 5-й шаг был последним шагом Ирана по сокращению обязательств в рамках СВПД, но Иран разработает окончательный и эффективный шаг.

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