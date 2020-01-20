20 янв. 2020 г., 11:58
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News Code: 83640956
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МИД сообщил о послании иранского президента украинской коллеге

МИД сообщил о послании иранского президента украинской коллеге

Тегеран, 20 января, ИРНА – Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами сегодня в понедельник отправился в Украину, чтобы передать послание иранского президента о крушении Boeing 737 его украинской коллеге. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках парламентских взаимодействий Ирана и России посетит Тегеран с визитом на следующей неделе", заявил пресс-секретарь МИД Ирана сегодня на пресс-конференции.
Он также сообщил о возможном визите властей одной из соседних стран в Тегеран во вторник.
Говоря о запуске механизма разрешения споров по СВПД со стороны стран "евротройки", Мусави отметил: "Иран привержен Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, нам важно действия других сторон, от которых мы уже ничего не видели".
По его словам, 5-й шаг был последним шагом Ирана по сокращению обязательств в рамках СВПД, но Иран разработает окончательный и эффективный шаг.

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