19 янв. 2020 г., 22:36
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News Code: 83640443
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Иран отметил укрепление безопасности на границах с Азербайджаном

Иран отметил укрепление безопасности на границах с Азербайджаном

Тегеран, 19 января. ИРНА — Начальник пограничной службы Ирана Гасем Резаи заявил, что хорошие отношения между официальными лицами, пограничными службами и погранвойсками Ирана и Азербайджана привели к укреплению общих границ.

"Безопасность на границах Ирана и Азербайджана привела к увеличению объема инвестиций в пограничных регионах двух стран", сказал генерал Резаи журналистам после встречи в Астаре с главой Пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым.

Тегеран и Баку прилагают усилия для развития транспортных коммуникаций. "Наша встреча является серьезным посланием для сил жаждущих напряженности в регионе. Никакая сила не сможет внести распри в наши отношения", подчеркнул он.

Глава иранской погранслужбы также сообщил, что в ближайшее время начальник госпогранслужбы Азербайджана посетит Тегеран для участия во встрече командующих пограничных войск двух стран.  " В наши дальнейшие планы входит проведение двухсторонних встреч в Баку и в Тегеран, а также трехсторонней встречи с участием турецких коллег", указал он.

Государственная граница между Азербайджаном и Ираном составляет 750 км.

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