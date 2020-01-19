Иран отметил укрепление безопасности на границах с Азербайджаном

"Безопасность на границах Ирана и Азербайджана привела к увеличению объема инвестиций в пограничных регионах двух стран", сказал генерал Резаи журналистам после встречи в Астаре с главой Пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым.

Тегеран и Баку прилагают усилия для развития транспортных коммуникаций. "Наша встреча является серьезным посланием для сил жаждущих напряженности в регионе. Никакая сила не сможет внести распри в наши отношения", подчеркнул он.

Глава иранской погранслужбы также сообщил, что в ближайшее время начальник госпогранслужбы Азербайджана посетит Тегеран для участия во встрече командующих пограничных войск двух стран. " В наши дальнейшие планы входит проведение двухсторонних встреч в Баку и в Тегеран, а также трехсторонней встречи с участием турецких коллег", указал он.

Государственная граница между Азербайджаном и Ираном составляет 750 км.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409